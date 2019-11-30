قوى الأمن عممت صورة جزائري ارتكب سرقات عدة من داخل صيدليات بجبل لبنان وبيروت

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف "ف. ك." (مواليد عام 1984، جزائري) "الّذي مضى على وجوده في لبنان 6 أيام، وقد أقدم في خلالها على عمليّات سرقة عدّة طالت مبالغ ماليّة وهواتف خلوية من داخل صيدليّات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان".
وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة النهر في وحدة شرطة بيروت الكائن في ثكنة الملازم الأول الشهيد زهير الجودي - الجميزة، أو الاتصال على الرقم 581071/01 – 581074/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
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