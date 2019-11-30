قوى الأمن عممت صورة جزائري ارتكب سرقات عدة من داخل صيدليات بجبل لبنان وبيروت

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف "ف. ك." (مواليد عام 1984، جزائري) "الّذي مضى على وجوده في ​لبنان​ 6 أيام، وقد أقدم في خلالها على عمليّات سرقة عدّة طالت مبالغ ماليّة وهواتف خلوية من داخل صيدليّات ضمن محافظتي ​بيروت​ و​جبل لبنان​".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة النهر في وحدة ​شرطة بيروت​ الكائن في ثكنة الملازم الأول الشهيد زهير الجودي - ​الجميزة​، أو الاتصال على الرقم 581071/01 – 581074/01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.