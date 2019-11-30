نقولا نحاس: جرم إذا لم تبصر الحكومة النور خلال ساعات

اعتبر النائب ​نقولا نحاس​ ان ما هو خارج المنطق أن الفريق الذي أوصلنا الى ما نحن عليه من وضع اقتصادي منذ 30 عاما يريد أن ينشلنا منه، وشدد على ان المطلوب حكومة فورا وإجراءات لوقف الانحدار، لافتا الى انه يعتبر جرم إذا لم تبصر ​الحكومة​ النور خلال ساعات.

وحول قضية استيراد الدولة للبنزين، اشار نحاس في حديث اذاعي الى ان الدولة ليس لديها قدرة على دفع الرواتب فكيف ستؤمن المال لاستيراد النفط؟ ولفت الى ان الرئيس ميشال عون كما السلطة سترضخ لما سيعانيه الشعب اللبناني الشهر المقبل.