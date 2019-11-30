انخفاض بالحرارة غدا مع امطار غزيرة ليلاً مترافقة بعواصف رعدية

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ ، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم و تصبح الاجواء مهيأة لتساقط ​الأمطار​ تشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة ويتشكل ضباب على المرتفعات، تنحسر ​الامطار​ تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.