انخفاض بالحرارة غدا مع امطار غزيرة ليلاً مترافقة بعواصف رعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس في النشرة الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر .
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.
الأحد: غائم جزئيًا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم و تصبح الاجواء مهيأة لتساقط الأمطار تشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة ويتشكل ضباب على المرتفعات، تنحسر الامطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.
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