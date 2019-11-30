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انخفاض بالحرارة غدا مع امطار غزيرة ليلاً مترافقة بعواصف رعدية

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توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ في ​النشرة​ الصباحية ان يسيطر طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط، حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر .

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ ، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيًا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم و تصبح الاجواء مهيأة لتساقط ​الأمطار​ تشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة ويتشكل ضباب على المرتفعات، تنحسر ​الامطار​ تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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