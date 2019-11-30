عراقجي وصل إلى الصين لإجراء جولة حوار سياسي بين البلدين بشأن الاتفاق النووي

وصل مساعد وزير ​الخارجية الإيرانية​ للشؤون السياسيّة ​عباس عراقجي​، إلى العاصمة الصينية بكين، لإجراء جولة من الحوار السياسي بين البلدين بشأن ​الاتفاق النووي​. وسيلتقي عراقجي خلال زيارته بنظيره الصيني، وسيبحث معه بأحدث مستجدّات القضايا الإقليميّة والدوليّة والاتفاق النووي. ومن المُقرّر أن يتمّ عقد اجتماع حواري يوم الأحد في مقر ​وزارة الخارجية الصينية​، بحضور مسؤولي البلدين لبحث قضية الاتفاق النووي، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

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