قرقاش: أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة

شدّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أكثر من وصاية إقليميّة على نظم عربيّة باتت مُهدّدة، وأكثر من دولة عربيّة للأسف تُعزّز الوصاية الإقليميّة على شؤونها أو تسعى إليها".

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