الشرطة البريطانية: منفذ حادث الطعن عند جسر لندن مدان سابق باتهامات لها علاقة بالإرهاب

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ أنّ "الرجل الّذي قُتل بالرصاص على أيدي ضباطها، بعد تنفيذه عمليّة طعن عند جسر لندن يوم أمس الجمعة، يُدعي عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عامًا"، لافتةً إلى "عدم السعي لتعقّب أيّ مشتبه به آخر في ما يتعلّق بالحادث".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الشخص معروف لدى السلطات، وقد أُدين عام 2012 بجرائم إرهابية، وخرج من السجن باطلاق سراح مشروط في كانون الأول عام 2018"، مبيّنةً أنّ "خان كان يعيش في منطقة ستافوردشاير في وسط لندن، حيث كان رجال الشرطة يبحثون عن أحد العناوين هناك".

وذكرت الشرطة أنّ "الظروف كما نفهمها حاليًّا، هي أنّ المهاجم حضر في وقت سابق مناسبة بعد ظهر الجمعة في قاعة فيشمونغرز تحت عنوان "التعلم معًا"، ونعتقد أنّه بدأ هجومه في الداخل قبل أن يغادر المبنى ويتوجّه إلى جسر لندن، حيث تمّ اعتقاله وبالتالي مواجهته و​إطلاق النار​ عليه من قبل رجال الشرطة".

وكان قد قُتل شخصان في عمليّة الطعن، وأُصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في الاعتداء.