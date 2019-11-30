وزير السياحة التونسي: يجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود والسياسة لا دخل لها بالدين

لفت وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي، أنّ "90 بالمئة من الحجاج ​اليهود​ القادمين من ​إسرائيل​ هم من أصول تونسيّة، ولهم الحق في العودة إلى بلدهم والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم".

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "​قطاع السياحة​ في تونس سيواجه اختبارًا صعبًا العام المقبل، إذ يُخشى من أن تكون لتصريحات الرئيس الحالي ​قيس سعيد​ في حملته الانتخابية، بمنع دخول اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة، تأثيرًا على الاحتفالات السنويّة في هذا المعبد اليهودي الواقع في جزيرة جربة التونسيّة السياحيّة".

وأكّد الطرابلسي أنّ "السياسة لا دخل لها في الديانة. يتعلّق الأمر بحجّ وبممارسة شعائر دينيّة، ويجب أن نفتح الأبواب لكلّ اليهود"، موضحًا أنّ "الرئيس قال إنّه ليس لديه مشكلة مع اليهود، ولا أعتقد أن هذا المشكل سيطرح في الأعياد الدينية في معبد الغريبة".