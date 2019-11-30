مادورو أصدر أمرا بتعبئة الجيش الفنزويلي لمواجهة أعمال استفزازية أميركية محتملة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "أنّه أصدر أمرًا بتعبئة وحدات الجيش الفنزويلي، على خلفيّة حصوله على معلومات تشير إلى أنّ كولومبيا والقيادة الجنوبية للجيش الأميركي تعدّان لأعمال استفزازيّة على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا".
وركّز خلال اجتماع مع عمال النقل، على أنّه "ينبغي على أفراد القوات المسلّحة البوليفارية كافّة أن تكون على أهبّة الاستعداد القتالي"، لافتًا إلى أنّ "الهدف من الاستفزازات الّتي تُعدّ على الحدود مع بلاده، هي جذب الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا".
وتشهد فنزويلا، منذ كانون الثاني الماضي، أزمة سياسيّة حادّة، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية اعترافها بغوايدو، مُطالبةً مادورو بعدم القيام بأعمال عنف ضدّ المعارضة.
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