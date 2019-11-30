جاويش أوغلو وستولتنبرغ بحثا بتحضيرات قمة "الناتو" المرتقبة في بريطانيا

بحث وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في اصتال هاتفي مع أمين عام "​حلف شمال الأطلسي​" (​الناتو​) ​ينس ستولتنبرغ​، بالتحضيرات المتعلّقة بقمة الحلف المرتقبة في ​بريطانيا​ في كانون الأول المقبل.

وكان قج أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أنّ "​تركيا​ عضو رئيسي في "حلف شمال الأطلسي- الناتو"، ولعبت دورًا مهمًّا منذ البداية. كعضو قوي، نواصل أداء واجباتنا تجاه الحلف، وسنسعى لتحسين فعاليّة وأهميّة حلف الناتو".

وركّز على أنّ "قوّة وفعاليّة التحالف عبر الأطلسي هي مفتاح الأمن الجماعي والرفاهيّة لدوله الأعضاء. ومثل كلّ المنظمات الدوليّة الأُخرى، يحتاج "الناتو" إلى إصلاحات ومراجعات مع مرور الوقت، وتقع على عاتق أعضاء "الناتو" مسؤوليّة توجيه هذه العمليّة".