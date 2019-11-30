بعد ساعات من هجوم لندن.. جرحى بعملية طعن في هولندا

وأوضحت السلطات الهولندية، أن أجهزة الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث، في محاولة لللوقوف على ملابساته. ولم تشر الشرطة الهولندية، إلى دوافع الطعن، كما لم تحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي محتمل.
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ويأتي حادث الطعن في لاهاي بعد ساعات من مقتل شخصين في بريطانيا، من جراء مهاجمة رجل عددا من المارة بسكين عند جسر العاصمة لندن.
وقتلت الشرطة الرجل المهاجم، الذي كان يرتدي سترة ناسفة "زائفة"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية بريطانية.
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