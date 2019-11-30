ضبط 10 مشتبه بهم في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شارك ضباط 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة في حملة مكبرة بالمنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام.
أسفرت الحملة عن ضبط 10 حالات اشتباه وبائعان متجولان وحالتا تسول.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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