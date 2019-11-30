محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها الانضباطية على مدار الساعة؛ لتحقيق اعلى معدلات الانضباط المروري بالشارع الجيزاوي. أسفرت الحملات عن تحرير 2804 مخالفات مرورية متنوعة أبرزها 1260 مخالفة انتظار خاطئ، والتصدي لـ15 موقفا عشوائيا. وحجز 8 سيارات، وشن حملات على سيارات السرفيس دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1260 مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.