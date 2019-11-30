ضبط 23 متهمًا بترويج المواد المخدرة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت مديرية أمن الجيزة عدة حملات بدائرة القطاع، استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص. أسفرت الحملات عن ضبط 25 قضية مخدرات بينها 23 اتجارا وحالتا تعاطٍ بمضبوطات (600 جرام حشيش – 205 أقراص مخدرة – 65 جرام هروين – 250 جرام إستروكس – 170 جرام شادو – 210 جرامات بودر). في مجال قضايا الأسلحة النارية أمكن ضبط متهم بحيازته فرد خرطوش محلي عيار 12 مم. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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