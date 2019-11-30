محافظ أسيوط يتفقد موقع هبوط أرضي بمنطقة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، أعمال إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بجوار محطة رفع صرف صحي، بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط، نتج عنه حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 4 أمتار.

ورافق المحافظ خلال المعاينة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد البشير رئيس حي غرب، والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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وتبين حدوث هبوط نتيجة ضعف التربة الرملية بالمنطقة، وضغط حمولة السيارات المارة بالمنطقة، ما أدى إلى هبوط دون تضرر شبكات المياه أو الصرف بالمنطقة.

ووجه المحافظ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة سرعة الانتهاء من اصلاح الهبوط ومراجعة شبكات المياه والصرف بالمنطقة والتنسيق مع رئيس حي غرب للانتهاء من تمهيد الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وانتقل المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إلى مكان البلاغ، وجرت مراجعة جميع خطوط المياه والصرف بالمنطقة، للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسرب للمياه.