مباحث التموين تحرر 41 مخالفة في مخابز بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمختلف الأسواق. أسفرت الحملات عن ضبط 73 قضية متنوعة أبرزها 9 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 25 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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