القبض على 25 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، حملة أمنية موسعة للقضاء على حائزي الأسلحة النارية، وضبط تجار المواد المخدرة.
وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط "عدد 25 متهما، عدد 2 تعاطي، عدد 23 اتجار، 600 جرام مخدر الحشيش، عدد 205 أقراص، عدد 65 جرام هيروين، عدد 250 جرام إستروكس، عدد 210 جرام البودر".
كما تمكنت الحملة من ضبط "في مجال قضايا الأسلحة النارية "عدد 1 دفاع، عدد 1 فرد خرطوش محلى عيار 12 مم".
تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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