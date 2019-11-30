حملات على الشوارع لمنع سرقة التيار الكهربائي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
شنت أحياء بمحافظة بورسعيد، حملات مكبرة، لمنع سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإضاءة العامة، خلال الأفراح والاحتفالات والأنشطة التجارية وغيرها من الطرق غير القانونية.
وأشار دكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، اليوم السبت، إلى أنه جرى شن حملات من إدارتي الكهرباء والإشغالات بالحي، لمنع سرقة التيار من أعمدة الإضاءة العامة، وأسفرت الحملات عن رفع إعلانات ولافتات مضيئة خاصة بأفراح واحتفالات افتتاح أنشطة تجارية.
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