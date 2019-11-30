أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر هبوط شهري منذ يونيو 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن قالت بكين إنها ستتخذ إجراءات ضد واشنطن ردا على إصدار قانون أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج.

لكن المعدن النفيس سجل أكبر شهر من الهبوط منذ يونيو 2018، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول. وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

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وحذرت الصين يوم الخميس من أنها ستتخذ ”إجراءات مضادة حازمة“ ردا على تشريع أمريكي يساند المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وفقًا للوكالة.

ويتجه الذهب لتسجيل أفضل عام له منذ 2010 مع صعوده 13.5% حتى الآن في 2019 . وتلقى المعدن النفيس دعما من الشكوك التي تحيط بالحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم والمخاوف من ركود عالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.65% الى 16.98 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.55% الى 896.52 دولار للأوقية لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.

واستقر البلاديوم حول 1841 دولارا للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد عند 1844.50 دولار. وسجل أيضا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.