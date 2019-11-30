محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها على الأسواق والمصانع والمخازن غير المرخصة. خلال الـ 24 ساعة الماضية أمكن ضبط 73 قضية تموينية، تنوعت ما بين 11 عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص، 25 إنتاج خبز ناقص 16 خبز غير مطابق للمواصفات". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد. مباحث التموين تضبط 73 قضية متنوعة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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