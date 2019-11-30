جونسون: أخطأنا في الافرج عن منفذ الهجوم الإرهابي على جسر لندن

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، أنه كان من الخطأ منح الإفراج المبكر عن المشتبه به (الذي نفذ الهجوم الإرهابي على جسر لندن)، وهو مدان سابق قُتل برصاص الشرطة.
وقال جونسون إنه "جادل منذ فترة طويلة" ضد السماح لـ "المجرمين الخطيرين والعنيفينبالخروج من السجن مبكراً".
وأضاف السياسي: "من الضروري تطبيق أحكام جنائية مناسبة ضد المجرمين الخطرين وخاصة الإرهابيين...".
في وقت سابق، أعلنت الشرطة البريطانية أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا وأصاب ثلاثة آخرين في لندن يومأمس الجمعة، هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عام 2012 وأفرج عنه من السجن العام الماضي.
وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.
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