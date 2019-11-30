كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من جونسون على الهجوم الإرهابي بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هجوم لندن الإرهابي، قائلًا: إنه كان من الخطأ منح الإفراج المبكر عن المشتبه به الذي نفذ الهجوم، وهو مدان سابق قُتل برصاص الشرطة.

وأضاف: إنه "جادل منذ فترة طويلة" ضد السماح لـ "المجرمين الخطيرين والعنيفين بالخروج من السجن مبكراً".

وتابع: "من الضروري تطبيق أحكام جنائية مناسبة ضد المجرمين الخطرين وخاصة الإرهابيين...".

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وقد أعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق، أن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا وأصاب ثلاثة آخرين في لندن يوم أمس الجمعة، هو عثمان خان البالغ من العمر 28 عاما والذي سبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عام 2012 وأفرج عنه من السجن العام الماضي.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.