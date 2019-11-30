كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب: إحباط محاولة انتحار جماعية من أعلى القنطرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن عدد من النزلاء السابقين بمؤسسة "خيرية عين الشق" الاجتماعية، هددوا بالانتحار الجماعي من أعلى القنطرة الجديدة في سيدي معروف بالدار البيضاء.

وتجمع النزلاء، على القنطرة المذكورة، مهددين بإلقاء أنفسهم من الأعلى نحو الطريق المكتظ بالسيارات.

وقد أشارت وسائل الإعلام المغربية، إلى أن قوات الأمن حضرت لمنع المحتجين من تنفيذ تهديدهم.

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وقالت وسائل الإعلام المغربية، إن الشباب اعتادوا على تنظيم وقفات احتجاجية كل جمعة أمام مقر عمالة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف، إلا أنهم غيروا مكان الاحتجاج وتوجهوا لقنطرة سيدي معروف الجديدة، مهددين بالانتحار في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

إلى ذلك أوضحت وسائل الإعلام أن هؤلاء الشباب كانوا نزلاء لـ"خيرية عين الشق"، ولأن أعمارهم لم تعد تسمح لهم بالتواجد بهذه المؤسسة، تم إخراجهم منها وهدم البناء حيث كانوا يسكنون.