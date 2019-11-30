كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تستدعي السفير التركي بعد تعليقات أردوغان المهينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الحكومة الفرنسية السفير التركي لطلب توضيحات بعد أن وصف رئيسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "ميت دماغيا"، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز"

قبل قمة الناتو الأسبوع المقبل التي سيحضرها الرجلان، تصاعدت التوترات حول العملية العسكرية التركية في سوريا، ودورها في التحالف الدفاعي عبر المحيط الأطلسي، وهو أيضًا عضو في الحرب ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية.

وشكا ماكرون من فراغ القيادة الأمريكية مؤخرًا قائلا انه ادي الي "موت دماغي" لحلف شمال الأطلسي، وإن الحلفاء يحتاجون إلى "دعوة للاستيقاظ". وفي يوم الخميس، كرر انتقاد العملية التركية في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين كانوا حاسمين في المعركة الدولية ضد المتطرفين.

قال ماكرون في اجتماع مع رئيس الناتو، جينس ستولتنبرغ، "أنا أحترم المصالح الأمنية لحليفنا التركي... لكن لا يمكن للمرء أن يقول إننا حلفاء ويطالب بالتضامن، ومن ناحية أخرى، يضع الحلفاء امام أمرًا واقعيًا من خلال تدخل عسكري يعرض عمل التحالف في مواجهة داعش للخطر. "

أثارت هذه التعليقات غضب القيادة التركية ودفعت الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الرد يوم الجمعة: "يجب أن تتحقق مما إذا كنت تعاني من موت دماغي".

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تسائل أردوغان عن "طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي أم لا، كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؟ "هل لديك السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار؟"، واصفًا ماكرون بأنه "عديم الخبرة".

وانتقدت تركيا أيضًا ماكرون لموافقته على إجراء محادثات مع سياسي كردي سوري تعتبره أنقرة متطرفًا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه تم استدعاء السفير إسماعيل حكي موسى يوم الجمعة لشرح "التصريحات غير المقبولة... التي لا مكان لها في العلاقات التركية الفرنسية ولا يمكن أن تحل محل الحوار الضروري بين البلدين".

قال مسؤول في مكتب ماكرون إن حلفاء الناتو يتوقعون "إجابات واضحة" من تركيا عن نواياهم في سوريا.

ويأتي خلاف ماكرون - أردوغان وسط مشاكل أخرى داخل الناتو من المتوقع أن تظهر في قمة الأسبوع المقبل في لندن، بما في ذلك شكاوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الأعضاء الآخرين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع والخلافات حول التحالف بعد مهمة الحرب الباردة.