كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية على موقع تابع لحركة حماس في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن طائرات مسيرة وأخرى مقاتلة، أطلقت عدة صواريخ على الموقع المستهدف، محدثة أضرارا دون إصابات.

وقد أصيب فلسطيني بجراح، إثر قصف مدفعي إسرائيلي، طال مواقع لحماس شرقي غزة وخان يونس، وذلك بعد إطلاق قذائف صاروخية من القطاع على مستوطنات إسرائيلية قريبة منه.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 12 نوفمبر، قياديا في حركة الجهاد، التي تعد أحد الفصائل المسلحة في القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو مليوني شخص في ظل حصار إسرائيلي.

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وردت حركة الجهاد بإطلاق نحو 450 قذيفة في غضون يومين، لكن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية اعترضت عددا كبيرا منها بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي استهدف بدوره مواقع للحركة في القطاع.

وأدت المواجهات إلى مقتل 36 فلسطينيا، ولم يقتل أي إسرائيلي، وعاد وقف إطلاق النار الهش في 14 نوفمبر.

ومنذ 2008، قادت إسرائيل 3 حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع.