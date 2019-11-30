كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": الولايات المتحدة وكولومبيا تستعدان لإثارة وتعبئة الجيش الفنزويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن لديه معلومات تُفيد بأن الولايات المتحدة وكولومبيا تخططان لإثارة الحدود الغربية للجمهورية البوليفارية ودعا جميع أفراد القوات المسلحة للبلاد إلى الاستعداد للمعركة.

وقال "مادورو" يوم أمس الجمعة، خلال لقائه مع موظفي النقل في البلاد بُث عبر "تويتر": "لدي معلومات تفيد بأن كولومبيا، مع القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، تخططان لشن استفزاز آخر على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا. يجب أن يكون جميع أفراد القوات المسلحة لفنزويلا جاهزين للقتال".

وأضاف "مادور"، أن الاستفزازات عملت على إثارة نزاع عسكري على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لجذب الانتباه بعيدًا عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا.

في وقت سابق من سبتمبر، أعلن "مادورو" تدريبات عسكرية واسعة النطاق على الحدود الغربية للبلاد مع كولومبيا، قائلًا، إن جارتها تمثل تهديدًا أمنيًا برتقاليًا.

تتهم الدولتان المتجاورتان بانتظام بعضهما البعض بدعم القوات المناهضة للحكومة.

الاضطرابات السياسية في فنزويلا

اشتدت الأزمة السياسية في فنزويلا في وقت سابق من شهر يناير، بعد أسبوعين فقط من تنصيب "مادورو" لولاية ثانية، أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه "رئيسًا مؤقتًا"، ودعا المواطنين إلى مساعدته على تولي السلطة في البلاد.

تلقى "جوايدو"، على الفور، الدعم من الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك كولومبيا، في حين اتهمه "مادورو" بمحاولة تنظيم انقلاب في فنزويلا بمساعدة الولايات المتحدة.

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كما اتهم "بوغوتا"، عاصمة كولومبيا، بالوقوف وراء مؤامرة الإطاحة به واغتياله.

على الرغم من أن الولايات المتحدة وكولومبيا وافقا على "جوايدو""كرئيس"، إلا أن عددًا من الدول، بما في ذلك روسيا والصين، قالتا، إنهما تعترفان فقط بـ "مادورو" كرئيس شرعي لفنزويلا.

فنزويلا تدر الدفع باليوان الصيني

وفي سياق منفصل، تدرس سلطات فنزويلا وشركة النفط والغاز العملاقة، PDVSA، الدفع للموردين والعقود باستخدام العملة الصينية اليوان، وفقًا لمسؤولين حكوميين ومصادر من شركات خاصة، نقلا عن تقارير "رويترز".

وحسب التقارير، يُقال إن حكومة كاراكاس قد عرضت على الأقل على أربع شركات تعمل مع القطاع العام فرصة لإجراء معاملات باليوان لحساباتها في الصين.

أدى ارتفاع التضخم والضغط الشديد من الولايات المتحدة إلى تعقيد استخدام البوليفارات والدولار للحكومة الفنزويلية والكيانات التابعة لها.

ووفقا لـ "رويترز"، فإن شركة PDVSA والبنك المركزي لديهم حسابات طويلة في الصين. ويُقال، إن الأخيرة لديها 700 مليون دولار على الأقل بسبب شحنات النفط المربحة.

يقول التقرير: "إن دفع الموردين باليوان سيتيح لفنزويلا الاستفادة من الأموال المتوفرة لديها في الصين، دون لمس النظام المالي الأمريكي. ومع ذلك، قال اثنان من المصادر، إن عملية فتح الحسابات في البنوك الصينية كانت معقدة".

ظهرت تكهنات خلال الصيف بأن الكيانات العامة الفنزويلية، بما في ذلك PDSVA ومعهد الضمان الاجتماعي، الذي يشرف على جميع برامج التأمين الاجتماعي، قد بدأت في دفع الموردين والمقاولين باليورو.