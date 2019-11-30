العطش والظلام يضربان مدينة “العيون” بسبب انقطاعات في “الكهرباء” و”الماء”..اجتماعات طارئة لـONEE لتدارك الوضع

تسببت انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب والكهرباء في مدينة العيون، إحدى ركائز الصحراء المغربية، في اضطرابات غير مسبوقة، لم تجد معها شخصيات من الأعيان أيّ حيلة لطي الملف، نظرًا إلى تكرار المشكلة، وفقًا لإفادة مصدر لـ”اليوم24″.

المصدر ذاته أكد أنّ تعليمات أعطيت لمسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء في مدينة العيون للسيطرة على مشكلة انقطاع الماء والكهرباء.

ووفقًا لمصدر “اليوم24″، فإن رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون عقد لقاءً خاصا مع ممثلي مكتب قطاع الماء والكهرباء (ONEE)، لمناقشة مشكلة انقطاع الماء الصالح للشرب، وانقطاعات متكررة في الكهرباء، مؤكدا أنّ اللقاء عقد تزامنًا مع تلويح المئات من السكان القاطنين في الأحياء الشرقية للمدينة بخوض احتجاجات.

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وحضر الاجتماع المذكور، الذي انعقد، أمس الخميس، مولاي حمدي ولد الرشيد، ونتيجة لذلك وجه المجلس الجماعي للعيون تعليمات صارمة للتواصل مع المتضررين، والتدخل بشكل عاجل لاستبقاء أيّ شكل احتجاجي، مع تقديم حلول عملية، وتدابير واقعية لعدم تكرار هذه الانقطاعات.

وقال مصدر “اليوم24” إنّ مسؤولي الـONEE وعدوا أعضاء المجلس، المنتخبين، بإيجاد حل مشترك للمشكلة، إذ التزموا بحلها في آجال معقولة، كما بدأت مصالح المكتب الوطني للكهرباء في الإشراف على تشخيص بعض المشاكل التقنية.