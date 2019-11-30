حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين المقبل فيكون غائما جزئياً إلى غائم وبارداً نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.