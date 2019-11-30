المليشيا تشن عمليات استهداف طالت منازل بأحياء سكنية بالتحيتا جنوب الحديدة

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السبت 30 نوفمبر 2019 شنت مليشيات الحوثي الإجرامية عمليات إستهداف همجية طالت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وتحدثت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات أطلقت نيران اسلحتها على الأحياء المكتضة بالسكان في المدينة بالأسلحة المتوسطة الرشاشة. Advertisements وذكرت المصادر أن الإستهداف الحوثي للأحياء السكنية سبب حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين منذ إنطلاق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.

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