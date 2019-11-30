شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الكشف عن أهم اجتماعات "جوها" مع الفريق الحكومي خلال ساعات والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 كشفت مصادر سياسية، عن أهم اجتماعات جمعت رئيس الفريق الأممي مع الفريق الحكومي خلال ساعات وبحسب المصادر، وصل كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال أبهيجيت جوها إلى الساحل الغربي قادماً من العاصمة عدن برفقة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار لعقد إجتماعات ثنائية. وعقد جوها في ساعات المساء الأولى بمدينة المخا إجتماعين إيجابيين، الأول مع كبار ضباط الإرتباط والثاني مع الفريق الحكومي. Advertisements وناقش الإجتماع الأول أوجه القصور في عمل نقاط المراقبة المنتشرة على طول خطوط التماس داخل مدينة الحديدة، فيما ناقش الجنرال جوها في اجتماعه مع الفريق الحكومي تنفيذ إعادة الانتشار حسب المفهوم المتفق عليه. وشدد الفريق الحكومي خلال الإجتماع على ضرورة فتح المعابر الإنسانية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين . وكان الجنرال جوها عقد الخميس إجتماعا ثنائياً في العاصمة عدن مع الفريق الحكومي وصف بالإيجابي.

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