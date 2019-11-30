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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تُحبط محاولات تسلل حوثية بمناطق متفرقة في الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
أحبطت القوات المشتركة محاولات تسلل لعناصر من مليشيات الحوثي على مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، في أكثر من جهة .
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة تمكنت من رصد عناصر الحوثية حاولت التسلل نحو المواقع شمال الدريهمي ، فيما حاولت عناصر أخرى تابعة للمليشيات التسلل نحو مناطق جنوب المديرية.
وأكدت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من إحباط محاولات التسلل ، والتعامل مع العناصر الحوثية بكل قوة وحزم وأوقعوا في صفوف المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت مواقع أخرى للقوات المشتركة شرق الدريهمي ، واستخدمت قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 ، وقذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10 .
وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات نفذت عمليات قنص واستهداف واسعة على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة بالأسلحة القناصة والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وسلاح البيكا بشكل مكثف وعنيف.
يشار إلى أن مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تواصل إنتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، وذلك في إطار تصعيدها الخطير ، حيث شنت هجمات متتالية على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في محاولة منها لنسف الهدنة والقضاء على عملية السلام برُمّتها.
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