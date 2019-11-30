تعرف على حالة الطقس ودراجات الحرارة المتوقعة في المحافظات اليمنية اليوم

السبت 30 نوفمبر 2019

توقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم السبت، في عدد من محافظات الجمهورية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

عدن (العظمى 29° - الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 21° - الصغرى 04°)

تعز (العظمى 26° - الصغرى 12°)

المكلا (العظمى 28° - الصغرى 21°)

الحديدة (العظمى 30° - الصغرى 25°)

سيئون (العظمى 30° - الصغرى 15°)

سقطرى (العظمى 29° - الصغرى 23°)

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ذمار (العظمى 21° - الصغرى 06°)

الغيضة (العظمى 31° - الصغرى 22°)

مأرب (العظمى 31° - الصغرى 14°)

صعدة (العظمى 23° - الصغرى 09°)

المحويت (العظمى 24° - الصغرى 11°)

عمران (العظمى 18° - الصغرى 06°)

الجوف (العظمى 27° - الصغرى 15°)

إلى ذلك دعا الفلكي عدنان الشوافي في بلاغ نشره على صفحته بالفيسبوك، المزارعين الى أخذ الحيطة و الحذر من انخفاض درجة الحرارة في البيضاء و ذمار و صنعاء و عمران وصعدة و غرب محافظتي الجوف ومارب لعدم استبعاد تأثير انخفاض درجات الحرارة على بعض المواضع الزراعية وليس على نطاق واسع.

وتوقع الشوافي بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن ما كانت عليه الأيام الماضية على معظم مناطق الجمهورية فقد تصل من 2 الى 5 درجات في بعض المناطق خصوصا المرتفعات والهضاب الداخلية، ارتفاع سرعة الرياح واضطراب الموج في السواحل الغربية خصوصاً من باب المندب الى الحديدة.

وأشار الشوافي الى أن فرص هطول الأمطار تقل على نطاق واسع بدء من أمس الخميس 28 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 ديسمير 2019، مع استمرار الهطول المتفرق ونشاط خلايا أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية و الغربية و ارخبيل سقطرى.

ودعا الشوافي الى الاحتماء من انخفاض درجة الحرارة خصوصا العاملين في الأماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر