شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: أقبح لعنات قطر دعمها للحوثيين باسم الربيع والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 قال وكيل وزارة الإعلام، نجيب غلاب، اليوم السبت، إن "أقبح لعنات قطر دعمها للحوثيين باسم الربيع وتحولت الى حقد جهنمي ضد شعبنا".

‏وأضاف في تصريح "وعيد احمق خادم لاعداء الحرية اعداء الاخوة والعدالة والمساوة ‏مراكيض بلا مبدأ ولا قيمة وحوش وظيفية من نذالة يستعيذ منها اعتى واوسخ الخونة". Advertisements ومضى "اقسم بالله ان لا ثورة مستحقة في تاريخ الشعوب كثورة اليمنيين ضد الحوثية وقادمون". ‏وبين أن ولاية اللصوص التجسيد الاعلى للعنصرية، وعنصرية دينية وسياسية وطائفية، ‏وينسجون الجريمة كمرضى أدمنوا امتصاص الدم كحقراء من شبق معتوهين كارهين للإنسان والله ودينه، وعنصرية دمويين وحافري قبور ودجالين وزور ‏ويأكلون السحت والمال الحرام ويتعبدون لعرقهم بكل جريمة باسم الله والنبي".

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