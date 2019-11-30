شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات هي الحاضر الطبيعي في المنظمات الدولية والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إن فرحة عبدالله بالحيف النعيمي بفوز الامارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فرحتنا ويجسد سلسلة من النجاحات التي حققتها الامارات في المنظمات الدولية.

Advertisements وأضاف الوزير الإمارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: علاقاتنا الطيبة وسجل إنجازنا وتجربتنا العملية تجعل الامارات الحاضر الطبيعي في المنظمات الدولية. وفازت دولة الإمارات للمرة الثانية بعضوية مجلس “المنظمة البحرية الدولية” ضمن الفئة “ب”، في إنجاز عالمي بارز، وبعد منافسة قوية مع 10 من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية البحرية، وعلى رأسها "ألمانيا والسويد والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا".

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