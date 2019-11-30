صحيفة إماراتية: في يوم الشهيد تحية لكل بيت أنجب بطلاً ضاعف من عزتنا وفخرنا

السبت 30 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، إلى رموز عزنا وتاج كرامتنا ووسام فخرنا الخالد، إلى من منحونا العزة ووهبونا أمان الحاضر وأمل المستقبل، إلى من ضحوا وارتقوا إلى جنان الخلد يوم ناداهم الواجب.. شهداء الإمارات الأحياء بسيرهم العطرة وتضحياتهم الطاهرة أبد الزمان.. طوبى لهم، وعزاً وفخاراً لمن قارعوا البغي والعدوان وسطروا بدمائهم الزكية صفحات مجد حية لا تنتهي، يوم أثبتوا أنهم أبناء هذه الأرض المباركة رجال الحق وسواعد العدل وحصن الوطن الذين لم يتوانوا عن نصرة العدل وإغاثة المظلوم وقطع يد البغي والعدوان، إلى أصحاب الملاحم التي كتبت الحياة للأجيال في كل مكان بصموا فيه بعظيم فعلهم وإقدامهم وفدائهم أن رجال الإمارات فرسان الميادين ومهما عظمت التحديات واشتدت الكرب وتكاثر حملة الأجندات.. فإن للحق أهله وللعدالة حماة مؤتمنون وللشجاعة عنوان وللبسالة رجال.



وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت "اليوم تحيي الإمارات في “يوم الشهيد” مناسبة وطنية عزيزة وعظيمة المعاني بدلالاتها سير الشهداء الأطهار، يوم نؤكد فيه فخرنا بحملة مشاعل النور الذين قدموا أرواحهم فداء لأعز الأوطان وأكثرها شموخاً وكبرياء، نستذكر فيها فضل من أوفوا الوعود وصدقوا العهود ونصروا الشقيق بدمائهم عندما وقفت الكثير من دول العالم تراقب بصمت كيف تُصنع الملاحم وتوهب الحياة الكريمة للأجيال وينتصر الشقيق بدعم من لبوا النداء يوم استجارهم.. وننظر بعزة وإيمان مطلق إلى كل مكان ينعم اليوم بالتحرير والحياة الطبيعية، ونتمعن بأفعال النبلاء والفرسان الذين أثمرت تضحياتهم الجسام في اليمن وكافة ميادين الإنسانية.. نستذكر باعتزاز كيف سطعت شمس الحق وأثمرت أفعال الأبطال كرامة للأمة جمعاء، وبقيت المنطقة ودولها عصية على الشر وقدمت للعالم أجمع ولجميع أنصار ودعاة الحق الدليل تلو الآخر على أنها محصنةً كريمة بقواتنا الباسلة قوية بعزيمة الرجال الثابتين على المبادئ والولاء المطلق للوطن والقيادة والشعب.. تلك الجباه الشامخة عزاً بانتمائها للإمارات وانتسابها لقواتنا الباسلة سيف الوطن البتار يوم ينادي الحق أهله والواجب أبطاله والمبادئ حماتها والشقيق من ينتصر لقضيته المحقة.

وتابعت "الشهداء مدارس كل زمان ومكان بالوفاء والولاء للوطن وللقيادة والشعب، والنموذج الأقدس في حياة الأمم بفدائهم لواجبهم الوطني في كل مهمة أوكلت إليهم فلم يترددوا في بذل دمائهم الزكية في سبيل أن تبقى المبادئ والمثل والقيم والإنسانية دائماً بخير.

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ومضت "في يوم الشهيد تحية لكل بيت أنجب بطلاً ضاعف من عزتنا وفخرنا، وتحية لأسر الشهداء الذين ربوا الأبطال على الوطنية والصدق أبناءً لكل الوطن ولكل أسرة في إمارات القيم والشموخ والبطولة والتقدم.

وقالت "تحية إلى الذين ارتقوا إلى جنان الخلد أطهاراً أغياراً أوفياء للثبات في المواقف والكرامة في سبيل الوطن ومسيرته العظيمة التي رصعوها بفعلهم وتضحياتهم وبسالتهم في سبيل الواجب يوم ناداهم، والذين كانوا حملة راية الشموخ التي ستبقى عالية خفاقة في كل محفل أبد الدهر.

واختتمت "الرحمة لشهداء الوطن والعزة والكرامة لشعبنا العظيم الذي كرس المبادئ والقيم والولاء والفداء لتكون الإمارات دولة الحياة والمحبة والسلام والقوة دائماً وأبداً.