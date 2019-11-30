شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع 650 كرتون تمور في جمهورية السودان والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس, بتوزيع 650 كرتوناً من التمور في وحدة أبو آدم بمحلية الكلاكلة التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، مستهدفا 3,250 فرداً.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ذلك يأتي في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتون من التمور العينية للأشقاء السودانيين. ويوزع المركز مساعدات متنوعة على المحتاجين في مختلف الدول العربية والإسلامية.

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