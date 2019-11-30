صحيفة تتحدث عن ترهل الدولة العراقية والفساد والتدخل الإيراني المباشر

السبت 30 نوفمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "كان مرعباً ما تناقلته مواقع التواصل ووسائل الإعلام عما يحدث في عدد من المناطق العراقية لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المحتجين الذين وجدوا أنفسهم تحت وابل الرصاص الحي الذي اخترق أجسادهم خلال تجمعاتهم المطلبية واعتصاماتهم المعاشية، فكانت مدينة الناصرية وغيرها تنزف دماً في رد فعل مأساوي على انتفاضة جياع لم تلق أي استجابة من قبل الحكومة حتى اليوم سوى الوعود والتحليلات والدعوات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. والتي سرعان ما انتقلت رغم عنق جراح الشارع العراقي إلى احتفالات باستقالة رئيس الحكومة".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت ترهل الدولة العراقية والفساد الذي ينخر أجهزتها منذ سنوات عديدة والتدخل الإيراني المباشر أهم الأسباب التي دفعت الشعب العراقي لصرخة الظلم التي أطلقها ويتحدى من خلالها كل ما يمكن أن يبقي الأوضاع على حالها، وهو الذي أكد في جميع المدن التي شهدت تجمعات عارمة من بغداد إلى أقاصي الجنوب العراقي، فكان لابد من لحظة يكاد الجوع فيها أن يقضي على أصاب الأمعاء الخاوية الذين رأوا السياسات العقيمة في أحد أغنى بلدان الأرض وكيف أوصلتهم إلى مستوى لا يحسدون عليه مع انعدام أبسط مقومات الحياة وانعدام شبه تام للخدمات الأساسية الواجبة، لكن ردة الفعل والمماطلة والتسويف أكدت عدم وجود نية الإصلاح أصلاً في الوقت الذي تفرغت فيه المليشيات لمحاولة قمع الحركة الاحتجاجية التي تغص بها ميادين العراق، وكانت الطامة الكبرى أن الدعوات القادمة من خارج الحدود قد لقيت من يتقيد بها في مواجهة الجياع الذين بدورهم تمسكوا بموقفهم وعبروا عن رفض كل ما يمت إلى إيران بصلة.

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وبينت أن "الحكومات يجب أن تعمل لخدمة شعوبها وأن تكون حكومة أفعال لا وعود باتت مملة وأدوات تسويف في مواجهة جياع انتفضوا يريدون استعادة وطنهم وقيامة العراق الجديد إيماناً منهم أنه الطريق الوحيد للحياة بكرامة وبمستوى يطمحون إليه.. يريدون نظاماً جديداً عابراً للطوائف والأحزاب والمحسوبيات، يريدون عدالة تقف لكل فاسد ومن يمد يده إلى حق الشعب، يريدون دولة مؤسسات لامليشيات فيها ولا وجود لأي سلاح منفلت، هذا ما يريده الشعب العراقي الذي يواصل النزيف بفعل الكثير من الأنظمة والحكومات التي تعاقبت عليه دون أن تقدم أي بادرة أنها يمكن أن تحدث أي تغيير إيجابي في المستوى المروع من الحياة والتي عبرت عنها أفواه الجياع وهي تتلقى رصاص البطش بصدورها دون أن تتراجع".

واختتمت "لن يكون للبطش قدرة على مواجهة أصوات المظلومين ومطالبهم وتصميمهم، بل إن كل اعتماد من قبل السلطة للشعب سوف يحدث نتائج عكسية.. والمطلوب عد استقالة وزارة عبد المهدي.. حكومة وطنية تضع مصلحة العراق وشعبه وانتماءه فوق كل اعتبار".