- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يهاجم مواقع وتجمعات للميشيا في باقم والظاهر بصعدة والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر منمساء الجمعة، تشرين الثاني 29، 2019، غارات جوية على أهداف لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 5 غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية باقم شمالي المحافظة.
كما استهدفت، بحسب المصادر، تحركات للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية.
وأشارت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديريتين.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يهاجم مواقع وتجمعات للميشيا في باقم والظاهر بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.