شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين حادثة الطعن الإرهابية في لندن والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لعملية الطعن التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن.

Advertisements وبحسب وكالة "واس" جددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره وأهدافه، كما تؤكد تضامن المملكة العربية السعودية التام مع المملكة المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها. كما عبرت وزارة الخارجية عن تمنيات المملكة للجرحى بالشفاء العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين حادثة الطعن الإرهابية في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.