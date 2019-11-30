"سلمان للإغاثة" يوزع 650 كرتون تمور في جمهورية السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس, بتوزيع650 كرتوناً من التمور في وحدة أبو آدم بمحلية الكلاكلة التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، مستهدفا 3,250 فرداً.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن ذلك يأتي في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتون من التمور العينية للأشقاء السودانيين. ويوزع المركز مساعدات متنوعة على المحتاجين في مختلف الدول العربية والإسلامية.

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