وكالة "تيكا" التركية وزعت مساعدات إغاثية على المتضررين من الزلزال بألبانيا

وزّعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، 200 بطانيّة و200 سلّة غذائيّة على المتضرّرين من ال​زلزال​ بالعاصمة الألبانية تيرانا.

وأعرب نائب رئيس بلدية فورا الألبانية، جنتيان بيكاري، عن شكره للحكومة وللشعب التركي لـ"وقوفهما إلى جانب الشعب الألباني من أجل مساعدته على تخطّي كارثة الزلزال"، مشدّدًا على أنّ "المساعدات التركية ل​ألبانيا​ لها قيمة كبيرة جدًّا بالنسبة لهم". ولفت إلى أنّ "وقوف ​تركيا​ بجانب ألبانيا في مثل هذه الكوارث، ليس الأوّل من نوعه".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، خلال تفقّده لمنطقة الزلزال، بالمساعدات الّتي قدّمتها "تيكا" لبلاده، معربًا عن شكره وتقديره للشعب التركي.

يُذكر أنّ زلزالًا عنيفًا بقوّة 6.4 درجات ضرب شمال غربي ألبانيا يوم الثلثاء، ما أدّى إلى مقتل 49 شخصًا، وإصابة أكثر من 600 آخرين. وعقب الزلزال، أرسلت تركيا واليونان وإيطاليا وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وصربيا طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.