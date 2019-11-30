وزّعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، 200 بطانيّة و200 سلّة غذائيّة على المتضرّرين من الزلزال بالعاصمة الألبانية تيرانا.
وأعرب نائب رئيس بلدية فورا الألبانية، جنتيان بيكاري، عن شكره للحكومة وللشعب التركي لـ"وقوفهما إلى جانب الشعب الألباني من أجل مساعدته على تخطّي كارثة الزلزال"، مشدّدًا على أنّ "المساعدات التركية لألبانيا لها قيمة كبيرة جدًّا بالنسبة لهم". ولفت إلى أنّ "وقوف تركيا بجانب ألبانيا في مثل هذه الكوارث، ليس الأوّل من نوعه".
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الألباني، إدي راما، خلال تفقّده لمنطقة الزلزال، بالمساعدات الّتي قدّمتها "تيكا" لبلاده، معربًا عن شكره وتقديره للشعب التركي.
يُذكر أنّ زلزالًا عنيفًا بقوّة 6.4 درجات ضرب شمال غربي ألبانيا يوم الثلثاء، ما أدّى إلى مقتل 49 شخصًا، وإصابة أكثر من 600 آخرين. وعقب الزلزال، أرسلت تركيا واليونان وإيطاليا وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وصربيا طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة "تيكا" التركية وزعت مساعدات إغاثية على المتضررين من الزلزال بألبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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