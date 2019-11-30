افتتاح مطار برلين الدولي الجديد في 31 تشرين الأول 2020 بعد تأخير دام 9 سنوات

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة "فلوغافين برلين براندنبورغ" انغلبرت لوتكي دالدروب، أنّ "​مطار برلين​ الدولي الجديد سيتمّ افتتاحه في 31 تشرين الأول عام 2020"، بعد تأخير دام تسع سنوات بسبب مشاكل بنيويّة وفساد سبّبا الكثير من الإحراج للألمان.

ولفت خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّه "لا يزال أمامنا 11 شهرًا من العمل الشاق".

ويُتوقَّع، في حال سارت الأمور وفق ما هو مخطّط، أن تنقل شركات منخفضة التكلفة مثل "ايزي جيت" عمليّاتها إلى المطار الجديد المعروف باسم "بي اي ار" في 31 تشرين الثاني 2020، لتلحق بها موجة أُخرى من شركات الطيران في الأشهر اللاحقة.

مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ تصميم المطار في التسعينيات، لكن تنفيذه بدأ عام 2006. وكان من المقرّر أنّ يتمّ افتتاحه عام 2011، إلّا أنّه استمرّ إرجاء الموعد على خلفيّة قضايا كثيرة، إحداها السلامة من ​الحرائق​. وعام 2016، حُكم على مهندس سابق في المشروع بالسجن بسبب تلقّيه رشوة.