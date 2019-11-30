مسؤول مكسيكي: متفائلون بحذر بشأن التوقيع على الاتفاقية التجارية الجديدة لأميركا الشمالية

أعلن نائب وزير الخارجية المكسيكية لشؤون أميركا الشمالية المفاوض التجاري المكسيكي خيسوس سعادة، أنّه متفائل بحذر بشأن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيّة التجاريّة الجديدة لأميركا الشمالية بحلول الأسبوع المقبل.
وأوضح بعد لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في أوتاوا، أنّه "إذا كانت التعديلات مقبولة وفيها تحسينات، فلا يوجد سبب يمنعنا من مصافحة أيدي بعضنا البعض الأسبوع المقبل".
وكان مفاوضون من الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا قد توصّلوا إلى اتفاقيّة جديدة تحلّ مكان اتفاقيّة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية "نافتا" لعام 1994، لكن المكسيك هي الدولة الوحيدة الّتي صادقت عليها.
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