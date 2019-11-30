وزير الصحة بإيران دعا الأوساط الدولية لعدم التزام الصمت تجاه الحظر الجائر ضد الشعب الإيراني

أكّد وزير ​الصحة​ والعلاج والتعليم الطبي في إيران، سعيد نمكي، في رسالة بعثها إلى المدير العام لـ"منظمة الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم، أنّ "حياة المرضى الإيرانيين باتت مهدّدة جراء التبعات السلبيّة الناجمة عن الحظر، بما في ذلك قلّة الأدوية والأجهزة الطبيّة".

ودعا الأوساط الدولية إلى "عدم التزام الصمت بشأن الحظر الجائر المفروض والإجراءات الخطيرة أحادية الجانب للولايلت المتحدة الأميركية في عرقلة حصول الشعب الإيراني على الغذاء والأدوية والمعدّات الطبيّة"، موضحًا أنّ "القيود الأميركيّة المتشدّدة المفروضة ضدّ إيران والمصحوبة بمجموعة من الإجراءات الأحاديّة المهدّدة، تَهدف إلى منع استيراد المواد الغذائيّة والأدوية والمعدّات الطبيّة لأبناء الشعب الإيراني عامّة".

وذكر نمكي أنّ "الحظر المفروض حال دون توفير العلاج الإشعاعي الخاص بعلاج المصابين بالسرطان، وكذلك توفير الضمادات الخاصة بالأطفال المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعي (EB)، وغيرها من الأدوية والمعدّات الطبيّة الخاصّة بالمصابين بالأمراض المستعصية الأخرى".