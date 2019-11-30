رويترز: الليرة السورية خسرت 30 بالمئة من قيمتها خلال أسابيع الأزمة اللبنانية

ذكرت وكالة "رويترز" بان ​الانتفاضة​ ال​لبنان​ية وما تبعها من قيود اقتصادية ألقت بظلال ثقيلة على جارتها سوريا، بعد جفاف منبع ​الدولار​ات الأساسي للسوريين، الأمر الذي هوى بالليرة إلى مستويات قياسية.

واوضحت انه يعتمد اقتصاد سوريا، الذي تحجبه ​عقوبات​ غربية عن النظام المالي العالمي، على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من ثمانية أعوام. لكن في الوقت الذي تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم.

وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف.

مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين قال لرويترز: "تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على السطح في ​الاقتصاد السوري​".

وبلغت ​الليرة السورية​ أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالى 765 للدولار هذا الأسبوع، مقارنة مع 47 قبل بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس ​بشار الأسد​ في 2011 والتي تطورت إلى حرب شاملة ضد متمردين ومتشددين.

Advertisements

وقال رجال أعمال ومصرفيون لـ"رويترز" إن من المعتقد أن لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية. والفوائد التي تدفع على ودائع السوريين في لبنان وتحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة ​الشرق الأوسط​ إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام، وهي القناة التي تضررت أيضا.

ويشعر ​العمال السوريون​ في لبنان أيضا بآثار انكماش حاد لاقتصاد يخسر الوظائف بخطى سريعة. وقال ​كمال حمدان​ رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها ​بيروت​، "ربما يكون السوريون أكثر تأثرا بالقيود من غيرهم."

وقال خليل توما، رجل الأعمال السوري الذي مقره دمشق لرويترز: "كان السوريون الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا. هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلل المعروض من الدولارات."

وقال رجلا أعمال إنه في مسعى لدعم الليرة السورية، التمست السلطات الدعم من رجال أعمال أثرياء موالين للأسد في تشرين الاول، طالبة منهم إيداع أموال في ​مصرف سوريا المركزي​. لكن ذلك كان أقل بكثير من أن يحدث تأثيرا. وتم تشديد القيود أيضا على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات.