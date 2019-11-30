عبدالله: حزب كمال جنبلاط سيبقى صوت اليسار الحقيقي العابر للطوائف

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لو أن الحزب "التقدمي الاشتراكي" لم يعلن عزوفه عن المشاركة في الحكومة، مهما كان واقعها، احتراما لصوت الشارع، فهل كانت الغرف السوداء وادواتها لتشن هذه الحملة المبرمجة لتشويه وتحريف كل الحقائق، خسئتم جميعا، حزب كمال جنبلاط سيبقى صوت اليسار الحقيقي العابر للطوائف".

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