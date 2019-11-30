اكد ممثل موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، في حديث اذاعي ان "تعليق الإضراب تم بناء لوعود كما كان يحصل في السابق ونأمل أن نصل هذه المرة الى نتيجة ترضي الجميع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل موزّعي المحروقات: تعليق الإضراب تم بناء لوعود ونأمل أن نصل الى نتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.