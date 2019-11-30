مجموعة غاردينيا غران دور استضافة لقاء صناعيا بطلب من رئيس تجمع الصناعيين في البقاع

استضافت مجموعة غاردينيا غران دور الاقتصادية لقاء صناعيا ضم مجموعة من مصانع البقاع في لقاء تشاوري جاء بناء لطلب رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل.
وتطرق المجتمون الى الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلاد والإجراءات التعسفية التي قامت بها المصارف اللبنانية لناحية حجز أموال الصناعيين وحجب اجراء الحوالات المصرفية الى الخارج لزوم استيراد المواد الأولية من حساباتهم المصرفية التي جمدتها المصارف ،ناهيك عن خفض قيمة التسهيلات التجارية الممنوحة للصناعيين والاحجام عن ضخ سيولة بالدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية.
وطالب المجتمعون المصارف استثناءً الصناعيين من هذا التدبير بهدف تأمين استمرار الامن الغذائي الذي توفره المصانع اللبنانية والذي صار على شفير الهاوية نتيجة عجز هذه المصانع عن الاستمرار في العمل لاكثر من بضعة اشهرنتيجة بدء نفاذ المواد الأولية التي تحتاجها في الصناعة، واختتم الصناعيون اللقاء بالتوافق على نقل مطالبهم الى رئيس الجمهورية ميشال عون وإطلاعه على خطورة الاجراءات التي اتخذتها المصارف وضرورة الرجوع عنها والعمل على حماية الصناعيين للاستمرار في الانتاج وعدم تعريض الامن الغذائي في لبنان الى الخطر".
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