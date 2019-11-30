ابو الحسن: فريق التعطيل يعيش أحلام السلطة المتهالكة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ الى انه "يبدو ان البعض لم يفهم الواقع الجديد وها هو فريق التعطيل ذاته يعيش أحلام ​السلطة​ المتهالكة ويعطل البلد من جديد وأقلام مشبوهة تبعث برسائل مسمومة للضغط علينا بأسلوب رخيص من أجل إخضاعنا ، لن تهتز عزيمتنا ولن ننحدر بالسجال ولن نبالي ، همنا الوحيد هو الإنقاذ ، حمى الله ​لبنان​ من كيدكم".

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