بوتين: أتمنى ألا تستبدل كلمة "ماما"

دبي - بواسطة محمد فارس © Valeri Melnikov الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتينبوتين: أتمنى ألا تستبدل كلمة "ماما"

أثناء اجتماعه بالمجلس الرئاسي لشؤون القوميات في مدينة نالتشيك بجمهورية قبردين بلقار قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بعض الدول أصبحت ترقم الوالدين بـ "والد 1" و"والد 2".

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التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز أهلا بكم مع التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز وفيه تأهل برشلونة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، رئيس (اليويفا) يعرب عن ثقته في قدرة روسيا على استضافة ناجحة لأربع مباريات في بطولة أوروبا 2020 .. وأخبار أخرى. Reuters 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

جاء ذلك في إطار تعليق الرئيس حول عدم إمكانية الاستغناء عن كلمة "الأم". وصرح بوتين: "اتضح أنه من الممكن ذلك، حيث أصبحت بعض الدول تسمي (والد رقم 1)، و(والد رقم 2). أرجو ألا يحدث ذلك في روسيا أبدا".

ويذكر أن بعض الدول قد قامت بإصلاحات إدارية، وبدأت باستخدام هذه المصطلحات في الأوراق الرسمية للدولة، مراعاة لمشاعر الأقليات الجنسية.

المصدر: نوفوستي