تعرف على إيرادات نقابة المهن النفسية وفقا لمشروع القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد على، إن مشروع قانون نقابة المهن النفسية، الذى تقدم به، يتصدى لانتشار المراكز الاستشارية للعلاقات الأسرية والطفل الذى تضم غير مختصين، وفيما يلى يلى نرصد إيرادات النقابة المزمع إنشائها: تتكون إيرادات النقابة مما يلى: تتكون إيرادات النقابة مما يلى: 1. رسم قيد الأعضاء العاملين والمنتسبين. 2. قيمة الاشتراكات السنوية. 3. قيمة الغرامة المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية. 4. الأرباح التى تعود على النقابة من أوجه الأنشطة المختلفة التى تزاولها. 5. ما تحصله النقابة من طوابع دمغة المهن النفسية التى يكون لصقها الزاميا فى الحالات التى يحددها القانون ويقرها مجلس النقابة. Advertisements 6. الإعلانات التى تمنحها الدولة للنقابة. 7. الهبات والتبرعات والوصايا التى تقرر لصالح النقابة والتى يوافق مجلس النقابة على قبولها. 8. حصيلة استثمار أموال النقابة. 9. أية موارد أخرى يحددها مجلس النقابة. هذا وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى، مناقشة مشروع القانون، على أن تستكمل المناقشة خلال الأسبوع المقبل فى حضور كافة الجهات المعنية، وممثل عن وزارة العدل.

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